Новые правила пересечения границы Молдовы для украинцев 2025 года

Пограничница проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: ГПСУ

Украинским водителям следует тщательно проверить документы перед поездкой в Молдову. Страна изменила правила въезда автотранспорта, и теперь, чтобы туда попасть обязательно нужно иметь сертификат технического осмотра. Без него на границе развернут обратно.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Поездка в Молдову теперь требует более тщательной подготовки. Согласно новым правилам, которые начали действовать в конце 2024 года, все транспортные средства, въезжающие на территорию страны, должны иметь сертификат технического осмотра. Это касается как легковых автомобилей, так и грузовиков или автобусов.

Что такое сертификат техосмотра

Сертификат техосмотра подтверждает, что автомобиль исправен и соответствует экологическим и безопасным стандартам. В нем отмечается, что авто не имеет серьезных повреждений, не превышает допустимый уровень вредных выбросов и пригодно к эксплуатации. Такой документ выдают только сертифицированные СТО после тщательной проверки технического состояния транспортного средства.

Без этого сертификата пограничники имеют право отказать во въезде в страну. Даже если все остальные документы в порядке, отсутствие техосмотра означает разворот на украинской границе.

Какие документы нужны для путешествия в Молдову

Кроме сертификата, водителям следует иметь полный пакет обязательных документов:

загранпаспорт

водительское удостоверение соответствующей категории

технический паспорт транспортного средства

полис международного страхования — "Зеленая карта"

документ об уплате дорожного сбора (vinieta)

Отдельно стоит обратить внимание на таможенные ограничения. В Молдову запрещено ввозить наркотики, оружие, взрывчатку, токсичные вещества и предметы, представляющие культурную ценность, без специального разрешения. Также нельзя провозить мясо, молочные продукты, семена и саженцы — все это могут изъять при проверке.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперты советуют заранее проверить наличие всех документов и состояние своего автомобиля. Особенно это касается путешествий во время праздников или летнего сезона, когда количество туристов растет.

Напомним, мы писали, что за проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность. Также сообщали, что в Украине растет потребность в юридическом подтверждении фактического места жительства, что обусловлено не только доступом к социальным услугам, но и решением вопросов наследства, брака, гражданства.