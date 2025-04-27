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Ситуація на трасі Одеса-Рені — де збираються затори

27 квітня 2025 09:37
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні 27 квітня
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці, 27 квітня, на головній трасі Бессарабії, Одеса — Рені, утворилися локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області уже збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн потрібно поспішати з виїздом, адже ще доведеться затриматися й на проходженні митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на в'їзді в село Маяки, а також на виїзді перед мостом. Окрім цього, велика черга з автомобілів зібралась й на КПП перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови та на самому кордоні. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де збираються затори - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також не перевантажена. Проїзд через цей пункт пропуску — вільний.

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де збираються затори - фото 2
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня на Одещині лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто дронами, є руйнування та постраждалі.

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