Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе 27 апреля

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 27 апреля, на главной трассе Бессарабии, Одесса — Рени, образовались локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области уже собираются очереди. Путешественникам в соседние страны нужно спешить с выездом, ведь еще придется задержаться и на прохождении таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на въезде в село Маяки, а также на выезде перед мостом. Кроме этого, большая очередь из автомобилей собралась и на КПП перед транзитным участком, проходящим по территории Молдовы и на самой границе. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также не перегружен. Проезд через этот пункт пропуска — свободный.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа. На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 27 апреля в Одесской области раздавались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город дронами, есть разрушения и пострадавшие.