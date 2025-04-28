Огромная пробка возле Удобного в Одесской области - выезд за границу блокирован

Дороги Одесской области. Фото иллюстративное: скриншот

В понедельник, 28 апреля, наблюдается огромная пробка на трассе Одесса — Рени в сторону областного центра. Больше всего затруднено движение возле села Удобное, в тянучке оказались тысячи автомобилей — пограничники проверяют документы и разворачивают многих мужчин.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" фиксируется большая пробка в сторону Одессы, тысячи людей на автомобилях возвращаются в областной центр после выходных. Вероятно это связано со вчерашним днем памяти умерших. Простоять в тянучке придется не менее полутора часов. Много автомобилей сегодня стоят и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди.

Пробка на Паланке. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" ожидать — менее часа, поскольку автомобилей там немного. Утром были пробки возле канала Кофа ведь мост недавно открыли после завершения ремонтных работ. У паромной переправы в селе "Орловка" движение сегодня свободное.

Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, какие документы необходимы для выезда в Молдову. А также о холодном понедельнике.