Погода в Одесі 28 квітня 2025: прогноз на день

Жінка йде містом. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 28 квітня очікується сонячна погода, а температура повітря опуститься ще нижче, ніж сьогодні. Хоча день обіцяє бути без вітряних сюрпризів, але очікуються нічні заморозки в регіоні. У зв'язку з цим, синоптики оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище І рівня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Допис синоптиків. Фото: скриншот

Погода в Одесі

Ніч буде досить прохолодною — температура опуститься до +7°C. Вологість повітря вночі залишатиметься на рівні 36%, а атмосферний тиск становитиме 766 мм рт. ст.

Вранці температура залишиться на рівні +7°C, відчуватиметься як +6°C. Опадів не прогнозується, а вітер продовжить дути зі швидкістю 5 м/с.

Удень повітря прогріється до +13°C, що відчуватиметься саме так, без холодного вітру чи вологості. Опадів не буде, а швидкість вітру трохи знизиться до 4 м/с.

Увечері температура залишиться на рівні +13°C. Вітру не буде.

Сонце зійде о 05:47 та зайде о 20:02. Тривалість дня складе 14 годин 15 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозок.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозок до -3 °С, вдень +13...+18 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 квітня, погода по всій Україні буде похмурою та прохолодною, вночі очікуються заморозки. Також ми писали, що у деякі українці зустріли кінець квітня зі снігом та заморозками.