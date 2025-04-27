Погода в Одессе 28 апреля 2025 года: прогноз на день

Женщина идет по городу. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 28 апреля ожидается солнечная погода, а температура воздуха опустится еще ниже, чем сегодня. Хотя день обещает быть без ветряных сюрпризов, но ожидаются ночные заморозки в регионе. В связи с этим, синоптики объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении І уровня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Погода в Одессе

Ночь будет достаточно прохладной — температура опустится до +7°C. Влажность воздуха ночью будет оставаться на уровне 36%, а атмосферное давление составит 766 мм рт. ст.

Утром температура останется на уровне +7°C, будет ощущаться как +6°C. Осадков не прогнозируется, а ветер продолжит дуть со скоростью 5 м/с.

Днем воздух прогреется до +13°C, что будет ощущаться именно так, без холодного ветра или влажности. Осадков не будет, а скорость ветра немного снизится до 4 м/с.

Вечером температура останется на уровне +13°C. Ветра не будет.

Солнце взойдет в 05:47 и зайдет в 20:02. Продолжительность дня составит 14 часов 15 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозок до -3 °С, днем +13...+18 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, 28 апреля, погода по всей Украине будет пасмурной и прохладной, ночью ожидаются заморозки. Также мы писали, что в некоторые украинцы встретили конец апреля со снегом и заморозками.