Затори на Одещині на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії

Фото: скриншот

У понеділок, 21 квітня, на картах фіксуються затори на трасі Одеса — Рені, проте вони значно менші, ніж на вихідних. Найбільше тягнучок утворюється біля прикордонних КПП до Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці доведеться менш як дві години. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, проте невеликі.

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там майже немає. Зранку біля каналу Кофа заторів також не було, адже міст щойно відкрили після завершення ремонтних робіт. Тягнучки з'являються лише біля пункту пропуску "Орлівка".

Канал Кофа на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення води в Одесі сьогодні. А також про те, які документи необхідно мати для подорожі до Молдови.