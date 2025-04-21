Пробки в Одесской области на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Фото: скриншот

В понедельник, 21 апреля, на картах фиксируются пробки на трассе Одесса — Рени, однако они значительно меньше, чем на выходных. Больше всего тянучек образуется на пограничных КПП в Молдову.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть значительная пробка. Простоять в тянучке придется менее двух часов. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, однако небольшие.

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — менее часа, поскольку автомобилей там почти нет. Утром у канала Кофа пробок также не было, ведь мост только что открыли после завершения ремонтных работ. Тяжёлые пробки появляются только возле пункта пропуска "Орловка".

Канал Кофа на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об отключении воды в Одессе сегодня. А также о том, какие документы необходимо иметь для проезда в Молдову.