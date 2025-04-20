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Путешествие в Молдову — какой документ теперь обязателен

20 апреля 2025 18:42
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Новые правила въезда в Молдову: без какого документа развернут
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: border.gov.md
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинским водителям следует внимательно готовиться к поездке в Молдову. Страна ввела новые правила, которые могут стать причиной отказа во въезде. Водителям стоит заранее проверить документы, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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В Молдову пустят только с сертификатом техосмотра

С конца 2024 года в Молдове вступили в силу новые требования для въезда автотранспорта. Главное изменение — обязательное наличие сертификата технического осмотра. Без него пересечь границу не удастся, независимо от типа транспортного средства — легковушки, грузовика или автобуса.

Что такое справка о техобслуживании

Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

  • нормальный уровень выбросов выхлопных газов
  • отсутствие серьезных механических повреждений
  • соответствие стандартам безопасности.

Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.

Перечень обязательных документов

Хотя между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:

  • загранпаспорт
  • водительское удостоверение соответствующей категории
  • техпаспорт транспортного средства
  • сертификат технического осмотра
  • страховой полис "Зеленая карта"
  • оплаченный дорожный сбор (vinieta).

Отсутствие любого из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.

Что запрещено ввозить в Молдову

Таможенные правила также остаются строгими. Запрещено перевозить:

  • наркотические вещества и токсичные материалы
  • оружие и боеприпасы
  • лекарства, требующие рецепта, без документов
  • антиквариат и культурные ценности без разрешения
  • продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы.

Напомним, мы писали, что 21 апреля, в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Также сообщали, о ходе работ через канал Кофа на юге Одесской области.

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