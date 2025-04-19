Ремонт мосту Ізмаїл — Вилкове майже завершено

Міст через канал Кофа. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Стратегічно важливий міст через канал Кофа, що на Одещині, вже майже готовий. Завершено влаштування верхнього шару асфальтобетону, а сама споруда вже має нову перильну огорожу.

Як проходять ремонтні роботи , показали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Наразі дорожники вже вклали верхній шар асфальтобетону на всій протяжності мостової ділянки. Раніше була змонтована нова перильна огорожа, встановлено сепаратори та облаштовано нижній шар асфальту.

Дорожники асфальтують міст. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Зараз спеціалісти займаються завершенням робіт на з’їздах з мосту, зокрема укладають водовідвідні системи, армують укоси та монтують габіонні конструкції. Незабаром розпочнеться нанесення дорожньої розмітки, встановлення знаків, укріплення узбіч та засів трави на схилах. Завершальним штрихом стане фарбування мосту.

Чим важливий міст

Цей міст має ключове значення для Ізмаїльського району — він з’єднує одразу чотири громади та забезпечує швидке сполучення з річковими портами Ізмаїла та Кілії. Відновлена інфраструктура сприятиме більш безпечному та швидкому руху як цивільного, так і вантажного транспорту, зокрема машин екстрених служб і логістичних перевезень.

Міст через канал Кофа. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Нагадаємо, цього літа в Китаї відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, що постійні ремонти на Південному мосту у Києві триватимуть ще довгий проміжок часу.