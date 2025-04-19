Ремонт моста Измаил - Вилково почти завершен

Мост через канал Кофа. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Стратегически важный мост через канал Кофа в Одесской области уже почти готов. Завершено устройство верхнего слоя асфальтобетона, а само сооружение уже имеет новое перильное ограждение.

Как проходят ремонтные работы, показали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Сейчас дорожники уже уложили верхний слой асфальтобетона на всей протяженности мостового участка. Ранее было смонтировано новое перильное ограждение, установлены сепараторы и обустроен нижний слой асфальта.

Дорожники асфальтируют мост. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Сейчас специалисты занимаются завершением работ на съездах с моста, в частности, укладывают водоотводные системы, армируют откосы и монтируют габионные конструкции. Вскоре начнется нанесение дорожной разметки, установка знаков, укрепление обочин и засев травы на склонах. Завершающим штрихом станет покраска моста.

Чем важен мост

Этот мост имеет ключевое значение для Измаильского района — он соединяет сразу четыре громады и обеспечивает быстрое сообщение с речными портами Измаила и Килии. Восстановленная инфраструктура будет способствовать более безопасному и быстрому движению как гражданского, так и грузового транспорта, в том числе машин экстренных служб и логистических перевозок.

Мост через канал Кофа. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Напомним, этим летом в Китае откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, что постоянные ремонты на Южном мосту в Киеве будут продолжаться еще долгий промежуток времени.