Пожежна небезпека в Одеській області 21 квітня

Пожежа в полі. Фото ілюстративне: freepik

На завтра, 21 квітня, в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

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Рівень пожежної небезпеки. Фото: Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів

"Погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Пожежна небезпека на Одещині

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Затишшя;

Сербка;

Роздільна;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

У разі виявлення пожежі слід негайно повідомити Службу порятунку за номером 101.

Також фахівці наголошують: у спекотну та вітряну погоду навіть одна іскра може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області перевірили радіаційний фон. Також ми писали, що у кількох селах Одеської області тимчасово припинять газопостачання.