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Жителів Одещини попереджають про високу пожежну небезпеку

20 квітня 2025 13:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежна небезпека в Одеській області 21 квітня
Пожежа в полі. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На завтра, 21 квітня, в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

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Рівень пожежної небезпеки. Фото: Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів

"Погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Пожежна небезпека на Одещині

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка;
  • Затишшя;
  • Сербка;
  • Роздільна;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилкове;
  • Ізмаїл.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

У разі виявлення пожежі слід негайно повідомити Службу порятунку за номером 101.

Також фахівці наголошують: у спекотну та вітряну погоду навіть одна іскра може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області перевірили радіаційний фон. Також ми писали, що у кількох селах Одеської області тимчасово припинять газопостачання.

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