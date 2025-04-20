Пожежна небезпека в Одеській області 21 квітня

Жителів Одещини попереджають про високу пожежну небезпеку
На завтра, 21 квітня, в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.
"Погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні синоптиків.
Пожежна небезпека на Одещині
За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:
- Любашівка;
- Затишшя;
- Сербка;
- Роздільна;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Правила поведінки під час пожежної небезпеки
Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
У разі виявлення пожежі слід негайно повідомити Службу порятунку за номером 101.
Також фахівці наголошують: у спекотну та вітряну погоду навіть одна іскра може призвести до масштабної екологічної катастрофи.
Нагадаємо, в Одесі та Одеській області перевірили радіаційний фон. Також ми писали, що у кількох селах Одеської області тимчасово припинять газопостачання.
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