Пожарная опасность в Одесской области 21 апреля

Пожар в поле. Фото иллюстративное: freepik

На завтра, 21 апреля, в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Уровень пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

"Погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении синоптиков.

Пожарная опасность в Одесской области

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Сербка;

Раздельная;

Сарата;

Болград;

Вилково;

Измаил.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить в Службу спасения по номеру 101.

Также специалисты отмечают: в жаркую и ветреную погоду даже одна искра может привести к масштабной экологической катастрофе.

Напомним, в Одессе и Одесской области проверили радиационный фон. Также мы писали, что в нескольких селах Одесской области временно прекратят газоснабжение.