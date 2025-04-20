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Жителей Одесчины предупреждают о высокой пожарной опасности

20 апреля 2025 13:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пожарная опасность в Одесской области 21 апреля
Пожар в поле. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На завтра, 21 апреля, в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Уровень пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

"Погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении синоптиков.

Пожарная опасность в Одесской области

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Затишье;
  • Сербка;
  • Раздельная;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилково;
  • Измаил.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить в Службу спасения по номеру 101.

Также специалисты отмечают: в жаркую и ветреную погоду даже одна искра может привести к масштабной экологической катастрофе.

Напомним, в Одессе и Одесской области проверили радиационный фон. Также мы писали, что в нескольких селах Одесской области временно прекратят газоснабжение.

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