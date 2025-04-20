Пожарная опасность в Одесской области 21 апреля

Жителей Одесчины предупреждают о высокой пожарной опасности
На завтра, 21 апреля, в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем.
Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
"Погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении синоптиков.
Пожарная опасность в Одесской области
По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка;
- Затишье;
- Сербка;
- Раздельная;
- Сарата;
- Болград;
- Вилково;
- Измаил.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить в Службу спасения по номеру 101.
Также специалисты отмечают: в жаркую и ветреную погоду даже одна искра может привести к масштабной экологической катастрофе.
Напомним, в Одессе и Одесской области проверили радиационный фон. Также мы писали, что в нескольких селах Одесской области временно прекратят газоснабжение.
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