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На трасі Одеса-Рені великі пробки — виїзд на кордон утруднений

28 квітня 2025 10:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Величезний затор біля Удобного на Одещині — виїзд за кордон блоковано
Дороги Одещини. Фото ілюстративне: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У понеділок, 28 квітня, спостерігається величезний затор на трасі Одеса — Рені у бік нашого міста. Найбільше ускладнено рух біля села Удобне, у тягнучці опинилися тисячі автівок — прикордонники перевіряють документи та розвертають багатьох чоловіків.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" фіксується великий затор у бік Одеси, тисячі людей на автівках прямують до обласного центру після вихідних. Ймовірно це пов'язано із учорашнім днем пам'яті померлих. Простояти в тягнучці доведеться не менше ніж півтори години. Багато автомобілів сьогодні стоять і біля "Староказачого — Тудора". На КПП "Рені-Джурджулешть" також є черги.

За кордон не виїхати — траса Одеса-Рені перетворилась на затор - фото 1
Затор на Паланці. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" очікувати доведеться менш, як годину, оскільки автівок там небагато. Зранку були затори біля каналу Кофа, адже міст нещодавно відкрили після завершення ремонтних робіт. Біля поромної переправи в селі "Орлівка" рух сьогодні вільний.

За кордон не виїхати — траса Одеса-Рені перетворилась на затор - фото 2
Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які документи необхідні для виїзду у Молдову. А також про холодний понеділок.

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