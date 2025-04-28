В Одесской области мужчина попытался подкупить пограничника, чтобы выехать в Молдову

Житель Одесчины предложил деньги за переход границы — что получил
В Белгород-Днестровском районе задержали 51-летнего гражданина Украины, который попытался подкупить пограничника, чтобы выехать в Молдову. На мужчину открыли дело, ему грозит до 4 лет ограничения или лишения свободы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Подробности дела
По данным следствия, подозреваемый за 3 300 тыс. долларов США намеревался "договориться" с военнослужащим в содействии в переправке его в Молдову, чтобы избежать мобилизации. Мужчина находился в розыске в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил учета. Но инспектор ГПСУ немедленно сообщил руководству о предложении неправомерной выгоды. Служащие задокументировали факт незаконной сделки во время непосредственной передачи средств.
Какое наказание грозит
Фигуранту объявлено о подозрении по ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. гривен. Мужчине грозит до 4 лет ограничения или лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали об уникальной операции пограничников. А также о пробках в сторону КПП Одесской области.
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