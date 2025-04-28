Житель Одещини підробив документи службовця ЗСУ, однак його викрили прикордонники на КПП до Молдови

Перевірка документів. Фото ілюстративне: ДПСУ

Мешканець Одещини намагався виїхати за кордон за підробленими документами військового. Однак його піймали на гарячому, відкрили справу та скерували її до Білгород-Дністровського суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець Білгород-Дністровського Одеської області придбав необхідні кліше печаток та роздрукував на власному принтері посвідчення службовця ЗСУ. Крім того, фігурант підробив і рішення військово-лікарської комісії, в якому було вказано, що він нібито був звільнений за станом здоров’я. Із фіктивними документами чоловік намагався проїхати КПП в Рені та потрапити до Молдови. Проте на пропускному пункті його викрили прикордонники та відкрили справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 та ч. 4ст. 358 Кримінального Кодексу України (підроблення документів і їх використання). Він має сплатити два штрафи загальним обсягом 17 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав телефон та втік. А також про штраф за ухилення від призову.

