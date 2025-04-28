Житель Одесской области подделал документы служащего ВСУ, однако его разоблачили пограничники на КПП в Молдову

Проверка документов. Фото иллюстративное: ГПСУ

Житель Одесской области пытался выехать за границу по поддельным документам военного. Однако его поймали с поличным, открыли дело и направили его в Белгород-Днестровский суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец Белгород-Днестровского Одесской области приобрел необходимые клише печатей и распечатал на собственном принтере удостоверение служащего ВСУ. Кроме того, фигурант подделал и решение военно-врачебной комиссии, в котором было указано, что он якобы был уволен по состоянию здоровья. С фиктивными документами мужчина пытался проехать КПП в Рени и попасть в Молдову. Однако на пропускном пункте его разоблачили пограничники и открыли на него дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины (подделка документов и их использование). Он должен уплатить два штрафа общей суммой 17 850 гривен.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл телефон и сбежал. А также о штрафе за уклонение от призыва.