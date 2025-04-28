В Одесской области проснулись опасные и ядовитые сколопендры

Гигантская сколопендра. Фото иллюстративное: WARUT SIRIWUT

В Одесской области после спячки проснулись опасные хищники — сколопендры. Эти членистоногие очень ядовитые и могут расти до 30 сантиметров в длину.

Информация об этом распространяется по соцсетям.

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Опасная многоножка

Многоножки, которых замечают жители Одесской области обычно достигают 12-14 сантиметров в длину. Некоторые из этих хищников забираются в помещение людей и наводят на них ужас своим размером и агрессивным видом. Добавим, максимальный размер сколопендр, которые встречаются именно в Украине, — около 15 сантиметров.

Гигантская сколопендра. Фото: tarakanamstop

Что известно о сколопендрах

Сколопендры являются активными хищниками, которые питаются преимущественно насекомыми и другими беспозвоночными. Наблюдались большие экземпляры, которые охотятся на лягушек, тарантулов, ящериц, змей, грызунов и даже летучих мышей. Обитают в районах с теплым климатом, некоторые виды достигают до 30 сантиметров в длину. В 2016 году был обнаружен первый среди многоножек водоплавающий вид Scolopendra cataracta.

Чем опасна для людей

У сколопендры есть ядовитые железы, и в них содержится вещество, которое приводит к опуханию кожи на пораженном участке, ее онемению, а также жжению и покраснению. Опасаться этих членистоногих стоит людям со склонностью к сильной аллергической реакции и тем, у кого снижен иммунитет.

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