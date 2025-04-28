На Одещині прокинулися небезпечні та отруйні сколопендри

Гігантська сколопендра. Фото ілюстративне: WARUT SIRIWUT

На Одещині після сплячки прокинулись небезпечні хижаки — сколопендри. Ці членистоногі є дуже отруйними та можуть зростати до 30 сантиметрів у довжину.

Інформація про це шириться соцмережами.

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Небезпечна багатоніжка

Багатоніжки, яких помічають мешканці Одещини, зазвичай сягають 12-14 сантиметрів у довжину. Деякі з цих хижаків забираються у приміщення людей та наводять на них жах своїм розміром та агресивним виглядом. Додамо, максимальний розмір сколопендр, які зустрічаються саме в Україні, — близько 15 сантиметрів.

Гігантська сколопендра. Фото: tarakanamstop

Що відомо про сколопендр

Сколопендри є активними хижаками, які харчуються переважно комахами та іншими безхребетними. Спостерігалися більші екземпляри, що полюють на жаб, тарантулів, ящірок, змій, гризунів і навіть кажанів. Мешкають у районах із теплим кліматом. Деякі види сягають до 30 сантиметрів у довжину. У 2016 році був виявлений перший серед багатоніжок водоплавний вид Scolopendra cataracta.

Чим небезпечна для людей

Сколопендра має отруйні залози, в них міститься речовина, яка призводить до опухання шкіри на ураженому ділянці, його оніміння, а також печіння та почервоніння. Побоюватися цих членистоногих варто людям зі схильністю до сильної алергічної реакції й тим, у кого знижений імунітет.

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