Мешканець Одещини вбив на Великдень чоловіка ножем та виделкою — що загрожує

На Одещині з ножем та вилкою напав на товариша — що загрожує
Мешканець Одещини під час хмільного святкування Великодня жорстоко вбив малознайомого чоловіка та потрапив у ДТП, намагаючись збігти з місця злочину. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, подія сталася в одному з приватних будинків у Таїровській громаді Одеського району, який компанія товаришів орендувала для святкування Великодня. В ході хмільних посиденьок 33-річний чоловік з іншої області та 32-річний житель Чорноморської ОТГ, що познайомилися того ж дня в компанії спільних друзів, залишившись наодинці. Між ними спалахнув конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої старший учасник накинувся на молодшого з виделкою, ножем та мультитулом, який мав при собі. Зловмисник завдавав удари по тілу потерпілого, допоки не вбив. Переконавшись у смерті супротивника, правопорушник втік на орендованій автівці, але недалеко, бо потрапив у ДТП, в’їхавши у припаркований автомобіль.
Загиблого виявила жінка, яка також перебувала на святкуванні, і викликала допомогу. Попередньо, смерть чоловіка настала внаслідок множинних травм грудної клітки та ушкодження серця. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліцейські швидко вийшли на слід правопорушника. Після автопригоди він залишив автівку і втік у двір одного з житлових комплексів, де переховувався.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) Йому загрожує до 15-ти років ув'язнення. Крім того, на чоловіка оформили адміністративні протоколи через ДТП, на нього наклали 425 гривень штрафу.
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