Нові приміські електропотяги на Одещині - ціна квитків та де курсують

Потяги на залізниці. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця запустила 2 нових приміських електропотяги, які курсуватимуть з Одеси-Головної до Роздільної. Нові маршрути мають зробити сполучення між населенними пунктами більш зручнішим.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Розклад потягів

Нові електропоїзди на Одещині ходитимуть за наступним розкладом:

Поїзд №6208 Одеса-Головна — Роздільна-І: відправлення з Одеси о 06:17, прибуття до Роздільної о 07:55.

Потяг №6207 Роздільна-І — Одеса-Головна: відправлення з Роздільної о 09:20, прибуття до Одеси об 11:00.

В Укрзалізниці зазначають, що запуск цих рейсів має на меті підвищити якість обслуговування пасажирів. Крім того, нові маршрути забезпечать зручне сполучення між Одесою та населеними пунктами на шляху до Роздільної.

Як придбати квитки

Квитки вже у продажу, оформлюються за на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в залізничних касах вокзалів. Ціна проїзду починається від 53.07 гривень. Із собою необхідно мати паспорти та документи на дітей, якщо подорожуєте родиною.

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