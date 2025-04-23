Новые пригородные электропоезда в Одесской области - цена билетов и где курсируют

Поезда на железной дороге. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця запустила 2 новых пригородных электропоезда, которые будут курсировать из Одессы-Главной в Раздельную. Новые маршруты должны сделать сообщение между населенными пунктами более удобным.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Новые электропоезда в Одесской области будут ходить по следующему расписанию:

Поезд №6208 Одесса-Главная — Раздельная: отправление из Одессы в 06:17, прибытие в Раздельную в 07:55.

Поезд №6207 Раздельная — Одесса-Главная: отправление из Раздельной в 09:20, прибытие в Одессу в 11:00.

В Укрзализныце отмечают, что запуск этих рейсов имеет целью повысить качество обслуживания пассажиров. Кроме того, новые маршруты обеспечат удобное сообщение между Одессой и населенными пунктами на пути к Раздельной.

Как приобрести билеты

Билеты уже в продаже, оформляются на сайте booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении Укрзализныци и в железнодорожных кассах вокзалов. Цена проезда начинается от 53.07 гривен. С собой необходимо иметь паспорта и документы на детей, если путешествуете семьей.

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