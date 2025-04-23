Житель Одесской области убил на Пасху мужчину ножом и вилкой — что грозит

Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области во время хмельного празднования Пасхи жестоко убил малознакомого мужчину и попал в ДТП, пытаясь скрыться с места преступления. Ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, убийство произошло в одном из частных домов в Таировской громаде Одесского района, который компания товарищей арендовала для празднования Пасхи. В ходе хмельных посиделок 33-летний мужчина из другой области и 32-летний житель Черноморской ОТГ, познакомившиеся в тот же день в компании общих друзей, остались наедине. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку: старший участник набросился на младшего с вилкой, ножом и мультитулом, который был у него при себе. Злоумышленник наносил удары по телу потерпевшего, пока не убил. Убедившись в смерти противника, правонарушитель попытался уехать на арендованной машине, но недалеко, потому что попал в ДТП, врезавшись в припаркованный автомобиль.



Погибшего обнаружила женщина, которая также находилась на праздновании, и вызвала помощь. Предварительно, смерть мужчины наступила в результате множественных травм грудной клетки и повреждения сердца. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские быстро вышли на след правонарушителя. После ДТП он оставил машину и убежал во двор одного из жилых комплексов, где скрывался.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) Ему грозит до 15-ти лет заключения. Кроме того, на мужчину оформили административные протоколы из-за ДТП, на него наложили 425 гривен штрафа.

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