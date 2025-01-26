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Чи законно одеситам відмовляють у відстрочці — відповідь адвоката

26 січня 2025 18:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Проблеми з відстрочкою від мобілізації: коментар адвоката
Військові перевіряють документи. Фото ілюстративне: obozrevatel
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Оформлення відстрочки від мобілізації часто супроводжується бюрократичними перешкодами. Інколи вимоги ТЦК чи прикордонників суперечать закону. 

З якими проблемами стикаються громадяни під час оформлення відстрочки від мобілізації ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Відмова у відстрочці

За його словами, в територіальних центрах комплектування (ТЦК) нерідко висувають незаконні вимоги до документів. Він навів приклад одного випадку, коли чоловіку хотіли відмовити у відстрочці через те, що один з його синів не проживає з батьком. У ТЦК не зважали на те, що дитина неповнолітня і прописана у гуртожитку. 

"Наприклад, чоловіку, який має право на відстрочку через те, що він багатодітний батько, намагалися відмовити. Причина — один із синів, хоч і неповнолітній, прописаний у гуртожитку, а не з батьком. Однак, коли чоловік зажадав письмову відмову, ситуація швидко вирішилась", — розповів адвокат.

За словами Олексія Шалару, такі випадки не поодинокі. Ба більше, адвокат наголосив на частих змінах у законодавстві, що створює труднощі навіть для юристів, не кажучи вже про пересічних громадян.

"Вимоги щодо документів часто не передбачені законодавством. Що стосується студентів, яких іноді не випускають за кордон, хоча вони мають право. Але проблема в тому, що закони, постанови Кабміну та накази можуть змінюватись буквально щодня. Важко встежити за всім навіть нам, адвокатам", — зазначив він.

Експерт рекомендує громадянам у таких ситуаціях вимагати чітких пояснень, посилання на законодавство та письмові відмови. Це допоможе захистити свої права і розв'язувати спірні питання.

Нагадаємо, у лютому спливає термін дії відстрочки, ми писали, як її продовжити. Також повідомляли, чи можна оформити відстрочку після ігнорування повістки.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація відстрочка військовозобов'язані

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