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Законно ли одесситам отказывают в отсрочке — ответ адвоката

26 января 2025 18:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Проблемы с отсрочкой от мобилизации: комментарий адвоката
Военные проверяют документы. Фото иллюстративное: obozrevatel
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Оформление отсрочки от мобилизации часто сопровождается бюрократическими препятствиями. Иногда требования ТЦК или пограничников противоречат закону.

С какими проблемами сталкиваются граждане при оформлении отсрочки от мобилизации эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Отказ в отсрочке

По его словам, в территориальных центрах комплектования (ТЦК) нередко выдвигают незаконные требования к документам. Он привел пример одного случая, когда мужчине хотели отказать в отсрочке из-за того, что один из его сыновей не проживает с отцом. В ТЦК не учитывали то, что ребенок несовершеннолетний и прописан в общежитии.

"К примеру, мужчине, который имеет право на отсрочку из-за того, что он многодетный отец, пытались отказать. Причина — один из сыновей, хоть и несовершеннолетний, прописан в общежитии, а не с отцом. Однако, когда мужчина потребовал письменный отказ, ситуация быстро разрешилась", — рассказал адвокат.

По словам Алексея Шалару, такие случаи не единичны. Более того, адвокат отметил частые изменения в законодательстве, что создает трудности даже для юристов, не говоря уже о рядовых гражданах.

"Требования относительно документов часто не предусмотрены законодательством. Что касается студентов, которых иногда не выпускают за границу, хотя они имеют право. Но проблема в том, что законы, постановления Кабмина и приказы могут меняться буквально каждый день. Трудно уследить за всем даже нам, адвокатам", — отметил он.

Эксперт рекомендует гражданам в таких ситуациях требовать четких объяснений, ссылки на законодательство и письменные отказы. Это поможет защитить свои права и решить спорные вопросы.

Напомним, в феврале истекает срок действия отсрочки, мы писали, как ее продлить. Также сообщали, можно ли оформить отсрочку после игнорирования повестки.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация отсрочка военнообязанные

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