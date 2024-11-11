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Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

11 листопада 2024 23:23
Рвачова Анастасія - редактор
Трамп хоче закінчити війну в Україні – що про це думають одесити
Президент України Володимир Зеленський та 47 президент США Дональд Трамп. Фото: АР
Рвачова Анастасія - редактор

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп часто робив заяви, що зупинить війну в Україні протягом 24 годин після обрання президентом. Проте експерти дотримуються думки, що зробити це не так просто — для цього потрібно багато часу та виконання певного переліку зобовʼязань. Тож які саме кроки обиратиме новообраний очільник США, буде зрозуміло лише згодом. 

Тому журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, чи зможе Трамп закінчити війну в Україні.  

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Дональд Трамп постійно критикував політику адміністрації Байдена щодо надання допомоги Україні. Більшість одеситів вважає, що це був лише політичний хід для задобрювання виборців. Насправді ж нічого Трамп змінювати не планує. Як каже Дарина, економіці США вигідна ця війна, тож вона ще триватиме довго. 

"Нічого він не змінить. Просто не зможе завершити війну, бо Америці також вона вигідна", — вважає Дарина. 

Одеситка Дарина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Дарина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Схожої думки й одеситка Наталія, яка наголошує, що від зміни керманича у Штатах мало що зміниться для України. На її думку, багато рішень були ухвалені дуже давно, тому лише ЗСУ зможуть вирішити, коли закінчиться війна. 

"Абсолютно ні. Бо він не збирався цього робити. Мені взагалі здається, що це не від Трампа залежить і не від нас. На жаль", — розповідає Наталія.

Одеситка Наталія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Одеситка Наталія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось Наталя просто вважає, що війну неможливо закінчити швидко. Саме тому Трамп найближчим часом цього не зробить. 

"Я думаю, що ні. Це не так швидко робиться. На закінчення війни потрібно багато часу", — додає Наталя. 

Одеситка Наталя з подругою. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Наталя з подругою. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Трамп та Україна

Водночас інші одесити не втрачають надії щодо змін на краще. Так, Зінаїда каже, що всім уже хочеться кінця війни, щоб вдихнути на вільні груди. Тому жінка зі сподіваннями чекає на фінальне рішення, яке ухвалить Трамп, без теорій та припущень. 

"Ми будемо сподіватися на це. Бо вже всім хочеться, щоб війна закінчилася", — підкреслює Зінаїда. 

Одеситка Зінаїда. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Зінаїда. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Про це говорить й Анна. Проте на думку дівчини невідомо, чи буде припинення бойових дій гарним рішенням для України, адже Дональд Трамп може піти на умови кремлівського диктатора та віддати значну частину території під контроль РФ. 
"Так, я думаю, зможе. Він добʼється цього на не дуже вигідних для нас умовах, наприклад, здача територій", — підсумовує Анна. 

Одеситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Достеменно сказати, якою буде політика Дональда Трампа, неможливо. Попри велику симпатію до Путіна під час попередньої каденції, наразі наступний президент США став більш прихильним до України. 

Нагадаємо, у Вашингтоні суд поставив на паузу розгляд справи щодо спроби Дональда Трампа зірвати затвердження результатів перегонів.

Також президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вважає, що Трамп здатен швидко закінчити війну в Україні. 

війна в Україні США опитування Дональд Трамп Одеса допомога українці Новини Одеси

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