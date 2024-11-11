Трамп хочет закончить войну в Украине – что об этом думают одесситы

Президент Украины Владимир Зеленский и 47 президент США Дональд Трамп. Фото: АР

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп часто делал заявления, что остановит войну в Украине в течение 24 часов после избрания президентом. Тем не менее, эксперты придерживаются мнения, что сделать это не так просто — для этого нужно много времени и выполнение определенного перечня обязательств. Так какие именно шаги будет делать новоизбранный глава США, станет понятно спустя время.

Поэтому журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, сможет ли Трамп закончить войну в Украине.

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Война в Украине

Дональд Трамп постоянно критиковал политику администрации Байдена по оказанию помощи Украине. Большинство одесситов считают, что это был только политический ход для задабривания избирателей. На самом же деле ничего Трамп менять не планирует. Как говорит Дарина, экономике США выгодна эта война, так что она еще продлится долго.

"Ничего он не изменит. Просто не сможет завершить войну, потому что Америке тоже она выгодна", — считает Дарья.

Одесситка Дарья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения и одесситка Наталья, которая отмечает, что от смены руководителя в Штатах мало что изменится для Украины. По ее мнению, многие решения были приняты очень давно, поэтому только ВСУ смогут решить, когда война закончится.

"Совершенно нет. Потому что он не собирался этого делать. Мне вообще кажется, что это не от Трампа зависит и не от нас. К сожалению", — рассказывает Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Наталья просто считает, что войну невозможно окончить быстро. Именно поэтому Трамп в ближайшее время этого не сделает.

"Я думаю, что нет. Это не так быстро делается. Для окончания войны нужно много времени", — добавляет Наталья.

Одесситка Наталья с подругой. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Трамп и Украина

В то же время другие одесситы не теряют надежды на изменения к лучшему. Так, Зинаида говорит, что всем уже хочется конца войны, чтобы вдохнуть на полную грудь. Поэтому женщина с надеждами ожидает финального решения, которое примет Трамп, без теорий и предположений.

"Мы будем надеяться на это. Потому что всем хочется, чтобы война закончилась", — подчеркивает Зинаида.

Одесситка Зинаида. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Об этом говорит и Анна. Однако, по мнению девушки, неизвестно, будет ли прекращение боевых действий хорошим решением для Украины, ведь Дональд Трамп может пойти на условия кремлевского диктатора и отдать значительную часть территории под контроль РФ.

"Да, я думаю, сможет. Он добьется этого на не очень выгодных для нас условиях, например, сдача территорий", — заключает Анна.

Одесситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Достоверно сказать, какой будет политика Дональда Трампа, невозможно. Несмотря на большую симпатию к Путину во время предыдущей каденции, следующий президент США стал более благосклонным к Украине.

Напомним, в Вашингтоне суд поставил на паузу рассмотрение дела о попытке Дональда Трампа сорвать утверждение результатов гонки.

Также президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро окончить войну в Украине.