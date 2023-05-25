"Чілдрен Кінофест" в Одесі: коли та чому варто відвідати

Діти разом з батьками в кінотеатрі. Фото: google

З 30 червня по 9 липня 2023 року в Одесі відбудеться очікуваний Міжнародний фестиваль кіномистецтва для дітей та підлітків під назвою "Чілдрен Кінофест". Цей фестиваль, який об'єднує 10 міст України, пропонує безплатні покази фільмів, щоб кожен охочий міг насолодитися кінопереглядом.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Місцем проведення фестивалю в Одесі стане кінотеатр "Сінема Сіті" в ТРЦ FontanSky Center. Щодня з 30 червня до 9 липня 2023 року будуть проводитися ранкові сеанси, які відвідають організовані групи дітей з інвалідністю, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт і внутрішньо переміщених осіб.

Крім цього, всі охочі також матимуть можливість відвідати кінофестиваль після попередньої реєстрації на офіційному вебсайті "Чілдрен Кінофест" за посиланням.

"Чілдрен Кінофест" — це щорічний міжнародний фестиваль, який привертає увагу молодої української аудиторії до найновіших європейських фільмів та світової кінокласики. Особливістю фестивалю є пряме голосування глядачів, що визначає фільм-переможець.

Кожен відвідувач, отримуючи бюлетень при вході до кінотеатру, має можливість оцінити фільм. Десятий ювілейний фестиваль "Чілдрен Кінофест" буде проведений у гібридному форматі, поєднуючи онлайн та офлайн події, щоб задовольнити різноманітні потреби глядачів.

Нагадаємо, Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони повідомили дати проведення кінофестивалю та його локації.