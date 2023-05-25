"Чилдрен Кинофест" в Одессе: когда и почему стоит посетить

Дети вместе с родителями в кинотеатре. Фото: google

С 30 июня по 9 июля 2023 в Одессе состоится ожидаемый Международный фестиваль киноискусства для детей и подростков под названием "Чилдрен Кинофест". Этот фестиваль, объединяющий 10 городов Украины, предлагает бесплатные показы фильмов, чтобы каждый желающий мог насладиться кинопросмотром.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Местом проведения фестиваля в Одессе станет кинотеатр "Синема Сити" в ТРЦ FontanSky Center. Ежедневно с 30 июня по 9 июля 2023 будут проводиться утренние сеансы, которые посетят организованные группы детей с инвалидностью, детей, лишенных родительской опеки, детей-сирот и внутренне перемещенных лиц.

Кроме этого, все желающие также смогут посетить кинофестиваль после предварительной регистрации на официальном вебсайте "Чилдрен Кинофест" по ссылке.

"Чилдрен Кинофест" — это ежегодный международный фестиваль, который привлекает внимание молодой украинской аудитории к новейшим европейским фильмам и мировой киноклассике. Особенностью фестиваля является прямое зрительское голосование, определяющее фильм-победитель.

Каждый посетитель, получая бюллетень у входа в кинотеатр, имеет возможность оценить фильм. Десятый юбилейный фестиваль "Чилдрен Кинофест" будет проведен в гибридном формате, объединяя онлайн и офлайн события, чтобы удовлетворить различные потребности зрителей.

Организаторы Одесского международного кинофестиваля открыли прием заявок в конкурсные программы 14-го ОМКФ. Также они сообщили даты проведения кинофестиваля и его локации.