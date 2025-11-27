В Одесі чиновницю підозрюють у підтримці агресії рф

Затримання чиновниці. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі службовиця районної адміністрації підтримувала дії російських окупантів. Вона схвалювала агресію РФ та поширювала матеріали з проросійських ресурсів. За скоєне вона постане перед судом.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Чиновниця однієї з райадміністрацій Одеси, за даними слідства, у приватних розмовах підтримувала дії російських військ. Вона листувалася в Telegram зі знайомою та обговорювала публікації з ворожих каналів. У цих повідомленнях службовиця схвалювала агресію РФ та висловлювала сподівання на прихід окупантів на територію України. Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що її тексти містили ознаки виправдання та глорифікації дій країни-агресора.

Що загрожує

Їй уже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу. За цією статтею службовій особі загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

