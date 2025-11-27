Видео
Україна
Чиновницу из Одессы уличили в поддержке агрессии РФ

Чиновницу из Одессы уличили в поддержке агрессии РФ

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 13:51
В Одессе чиновницу подозревают в поддержке агрессии рф
Задержание чиновницы. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе служащая районной администрации поддерживала действия российских оккупантов. Она одобряла агрессию РФ и распространяла материалы с пророссийских ресурсов. За содеянное она предстанет перед судом.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали дела

Детали дела

Чиновница одной из райадминистраций Одессы, по данным следствия, в частных разговорах поддерживала действия российских войск. Она переписывалась в Telegram со знакомой и обсуждала публикации с вражеских каналов. В этих сообщениях чиновница одобряла агрессию РФ и выражала надежду на приход оккупантов на территорию Украины. Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что ее тексты содержали признаки оправдания и глорификации действий страны-агрессора.

Что грозит

Ей уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса. По этой статье должностному лицу грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, мы сообщали, что в Украине осудили трех предателей, которые воевали на стороне РФ. Также мы писали о том, что агент РФ хотел взорвать спасателей.

Одесса Одесская область госизмена Новости Одессы наказание измена
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
