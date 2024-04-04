Погода в Одесі і області сьогодні, 4 квітня

Чого чекати від погоди сьогодні в Одесі — синоптики озвучили прогноз
Погода в Одесі сьогодні, 4 квітня, обіцяє бути мінливою, проте теплою та без опадів. Лише вранці в Одеській області очікується туман. Температура повітря становитиме +17 °С вдень і +9 °С вночі. Морська вода потроху прогрівається, тож сьогодні вона буде — +8...+9 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +8...+10 °С.
- Температура вдень +16...+18 °С.
Схід сонця: 4 квітня сонце зійшло о 06:29.
Захід сонця: 4 квітня сонце заходитиме о 19:30.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 59 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вранці можливий туман.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +6°С...+11°С, вдень +16°С...+21°С, місцями до 25°С.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Україні 4 квітня
Погода в Україні у четвер, 4 квітня, значно погіршиться. На більшості територій можливий мокрий сніг та дощ, а найнижчий показник температури повітря опуститься до +6 °C у північних та західних областях.
У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6 ... +11 °C.
В центральних регіонах температура дещо коливатиметься. Так, на Вінниччині та Полтавщині очікується +8... +12 °C. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12... +17 °C, на Дніпропетровщині до +19 °C.
На сходу тепліше не буде. У Харківській області очікується +10... +14 °C, у Луганській +20 °C, а в Донецькій +18 °C. Найтепліше буде у південній частині, адже там очікується +15... +20 °C.
Водночас на півночі, заході та на північному сході України сьогодні очікуються дощі, а місцями можливий мокрий сніг. На решті території України — без опадів.
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