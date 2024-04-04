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Чого чекати від погоди сьогодні в Одесі — синоптики озвучили прогноз

4 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 4 квітня
Чоловік та жінка відпочивають у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 4 квітня, обіцяє бути мінливою, проте теплою та без опадів. Лише вранці в Одеській області очікується туман. Температура повітря становитиме +17 °С вдень і +9 °С вночі.  Морська вода потроху прогрівається, тож сьогодні вона буде  — +8...+9 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +8...+10 °С. 
  • Температура вдень +16...+18 °С.

Схід сонця: 4 квітня сонце зійшло о 06:29.
Захід сонця: 4 квітня сонце заходитиме о 19:30.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 59 хвилини.

Погода - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вранці можливий туман.
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +6°С...+11°С, вдень +16°С...+21°С, місцями до 25°С.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 4 квітня

Погода в Україні у четвер, 4 квітня, значно погіршиться. На більшості територій можливий мокрий сніг та дощ, а найнижчий показник температури повітря опуститься до +6 °C у північних та західних областях.

У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6 ... +11 °C. 

В центральних регіонах температура дещо коливатиметься. Так, на Вінниччині та Полтавщині очікується +8... +12 °C. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12... +17 °C,  на Дніпропетровщині до +19 °C.

На сходу тепліше не буде. У Харківській області очікується  +10... +14 °C, у Луганській +20 °C, а в  Донецькій +18 °C. Найтепліше буде у південній частині, адже там очікується +15... +20 °C. 

Водночас на півночі, заході та на північному сході України сьогодні очікуються дощі, а місцями можливий мокрий сніг. На решті території України — без опадів.

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