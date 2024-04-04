Погода в Одессе и области сегодня, 4 апреля

Чего ждать от погоды сегодня в Одессе — синоптики озвучили прогноз
Погода в Одессе сегодня, 4 апреля, обещает быть переменчивой, но теплой и без осадков. Лишь утром в Одесской области ожидается туман. Температура воздуха будет составлять +17 °С днем и +9 °С ночью. Морская вода понемногу прогревается, так что сегодня она будет +8...+9 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +8...+10°С.
- Температура днем +16...+18°С.
Восход солнца: 4 апреля солнце взошло в 06:29.
Заход: 4 апреля солнце будет заходить в 19:30.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 59 минут .
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Утром возможен туман.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +6°С...+11°С, днем +16°С...+21°С, местами до 25°С.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Украине 4 апреля
Погода в Украине в четверг, 4 апреля, значительно ухудшится. На большинстве территорий возможен снег и дождь, а самый низкий показатель температуры воздуха опустится до +6 °C в северных и западных областях.
В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6...+11°C.
В центральных регионах температура будет несколько колебаться. Так, в Винницкой и Полтавской области ожидается +8... +12 °C. В Черкасской и Кропивницком с районами +12... +17 °C, на Днепропетровщине до +19 °C.
На востоке теплее не будет. В Харьковской области ожидается +10...+14°C, в Луганской +20°C, а в Донецкой +18°C. Теплее всего будет в южной части, ведь там ожидается +15...+20°C.
В то же время на севере, западе и северо-востоке Украины сегодня ожидаются дожди, а местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков.
Читайте Новини.LIVE!