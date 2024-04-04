Погода в Одессе и области сегодня, 4 апреля

Мужчина и женщина отдыхают в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 4 апреля, обещает быть переменчивой, но теплой и без осадков. Лишь утром в Одесской области ожидается туман. Температура воздуха будет составлять +17 °С днем и +9 °С ночью. Морская вода понемногу прогревается, так что сегодня она будет +8...+9 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +8...+10°С.

Температура днем +16...+18°С.

Восход солнца: 4 апреля солнце взошло в 06:29.

Заход: 4 апреля солнце будет заходить в 19:30.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 59 минут .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Утром возможен туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +6°С...+11°С, днем +16°С...+21°С, местами до 25°С.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 4 апреля

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, значительно ухудшится. На большинстве территорий возможен снег и дождь, а самый низкий показатель температуры воздуха опустится до +6 °C в северных и западных областях.

В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6...+11°C.



В центральных регионах температура будет несколько колебаться. Так, в Винницкой и Полтавской области ожидается +8... +12 °C. В Черкасской и Кропивницком с районами +12... +17 °C, на Днепропетровщине до +19 °C.

На востоке теплее не будет. В Харьковской области ожидается +10...+14°C, в Луганской +20°C, а в Донецкой +18°C. Теплее всего будет в южной части, ведь там ожидается +15...+20°C.

В то же время на севере, западе и северо-востоке Украины сегодня ожидаются дожди, а местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков.