Погода в Одесі і області сьогодні, 16 травня

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 травня, одеситів очікує приємний день з легкою хмарністю. Погода у четвер буде мінливою, в області можливі опади, проте температура повітря підвищиться до +20 °C, а вітер не заважитиме прогулянці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +8...+10 °C, вдень +15...+20 °C.

Температура морської води +13...+14 °C.

Вітер північний, до 4 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 °C, вдень +15...+20 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 16 травня

Погода в Україні сьогодні, 16 травня, погода буде нестійкою, однак очікується потепління. Періодичні йтимуть дощі, які випадатимуть нерівномірно.

За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується в Україні вдень +15...+19 °С, на Закарпатті до +22 °С.

Очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно. Також сьогодні дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та на Донеччині.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.



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