Погода в Одесі і області сьогодні, 16 травня

Чого чекати від погоди у четвер — синоптики дали прогноз на сьогодні в Одесі та області
Сьогодні, 16 травня, одеситів очікує приємний день з легкою хмарністю. Погода у четвер буде мінливою, в області можливі опади, проте температура повітря підвищиться до +20 °C, а вітер не заважитиме прогулянці.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +8...+10 °C, вдень +15...+20 °C.
- Температура морської води +13...+14 °C.
- Вітер північний, до 4 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +6...+11 °C, вдень +15...+20 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 16 травня
Погода в Україні сьогодні, 16 травня, погода буде нестійкою, однак очікується потепління. Періодичні йтимуть дощі, які випадатимуть нерівномірно.
За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується в Україні вдень +15...+19 °С, на Закарпатті до +22 °С.
Очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно. Також сьогодні дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та на Донеччині.
Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
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