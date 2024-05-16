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Чого чекати від погоди у четвер — синоптики дали прогноз на сьогодні в Одесі та області

16 травня 2024 05:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Погода в Одесі і області сьогодні, 16 травня
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 16 травня, одеситів очікує приємний день з легкою хмарністю. Погода у четвер буде мінливою, в області можливі опади, проте температура повітря підвищиться до +20 °C, а вітер не заважитиме прогулянці. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +8...+10 °C, вдень +15...+20 °C.
  • Температура морської води +13...+14 °C.
  • Вітер північний, до 4 м/с.
Прогноз погоди на 16 травня в Одесі
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °C, вдень +15...+20 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди по Одеській області
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 16 травня

Погода в Україні сьогодні, 16 травня, погода буде нестійкою, однак очікується потепління. Періодичні йтимуть дощі, які випадатимуть нерівномірно. 
За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується в Україні вдень +15...+19 °С, на Закарпатті до +22 °С.

 Очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно. Також сьогодні дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та на Донеччині.

Детальний прогноз погоди 16 травня в Україні
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми розповідали про те, коли в Україні можна буде побачити сонячне затемнення та чим це явище буде унікальне.

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