Погода в Одессе и области сегодня, 16 мая

Чего ждать от погоды в четверг — синоптики дали прогноз на сегодня в Одессе и области
Сегодня, 16 мая, одесситов ожидает приятный день с легкой облачностью. Погода в четверг будет переменной, в области возможны осадки, однако температура воздуха повысится до +20 °C, а ветер не помешает прогулке.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +8...+10 °C, днем +15...+20 °C.
- Температура морской воды +13...+14 °C.
- Ветер северо-западный, до 4 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем местами небольшой дождь.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °C, днем +15...+20 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине на 16 мая
Погода в Украине сегодня, 16 мая, погода будет неустойчивой, однако ожидается потепление. Периодические будут идти дожди, которые будут выпадать неравномерно. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается в Украине днем +15...+19 °С, в Закарпатье до +22 °С.
Ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые выпадут неравномерно. Также сегодня дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Донецкой области.
Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
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