Погода в Одессе и области сегодня, 16 мая

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 мая, одесситов ожидает приятный день с легкой облачностью. Погода в четверг будет переменной, в области возможны осадки, однако температура воздуха повысится до +20 °C, а ветер не помешает прогулке.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +8...+10 °C, днем +15...+20 °C.

Температура морской воды +13...+14 °C.

Ветер северо-западный, до 4 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11 °C, днем +15...+20 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 16 мая

Погода в Украине сегодня, 16 мая, погода будет неустойчивой, однако ожидается потепление. Периодические будут идти дожди, которые будут выпадать неравномерно. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается в Украине днем +15...+19 °С, в Закарпатье до +22 °С.

Ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые выпадут неравномерно. Также сегодня дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Донецкой области.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.



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