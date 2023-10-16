Якою буде ця зима для одеситів: чи готові ДТЕК Одеські мережі до відключень світла

ДТЕК ремонтує обладнання. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

Прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.

Про це журналістам Новини.LIVE під час пресбрифінгу, заявив директор "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитро Григор’єв.

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Ремонт обладнання

Станом на сьогодні ситуація з електромережами є досить оптимістичною. Так у ДТЕК заявляють, що практично усі енергетичні об’єкти, які були пошкодженні в наслідок російських ракетних атак, уже відновлені.

"На сьогодні наша компанія готова до проходження зими. Відремонтували 687 розподільчих мереж. Майже 70% високовольтних мереж. Розчистили від чагарників та сухостою 1578 км ліній. Відремонтували більше 1000 кабельних ліній та випробували їх. Впевнені, що всі об’єкти критичної інфраструктури будуть безперервно під напругою", — запевнив директор ДТЕК Одеські електромережі.

Крім того, було відремонтовано понад 2000 км лінії електропередач, а також проведений певний аналіз та роботи протягом 10 місяців. Все це допоможе пережити зиму, що наближається.

Директор ДТЕК Одеські мережі про підготовку до зими. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до зими

Відремонтувати та підготувати електромережі, а також відновити обладнання — це лише частина роботи з підготовки до зимового періоду. Уникнути поломок не вдасться, тому до цього потрібно бути готовими і в разі непередбаченої ситуації якнайшвидше узятися до усунення несправностей.

"Ми розуміємо всі виклики, які можуть бути цієї зими. Ми провели аудит обладнання, ми створили резервні запаси майже на 15 млн грн 11 млн грн — це матеріали та обладнання необхідні для аварійно відновлюваних робіт і 4 млн це паливно-мастильні матеріали. Для того, щоб наша техніка доїхала до місця пошкодження і ми дуже швидко ремонтували", — каже Дмитро Григор’єв.

Яка ця зима спрогнозувати ніхто не може, занадто багато факторів, які можуть вплинути на енергосистему — у тому числі атаки ворога. Але вже сьогодні ясно одне, попри всю підготовку, нам варто бути готовими до чергових блекаутів.

Зазначимо, у ЄС заявили, що Україна входить у зиму зі слабкою енергосистемою. Там кажуть, що ймовірно, цього року українці знову будуть без світла та води.