Какой будет эта зима для одесситов: готовы ли ДТЭК Одесские сети к отключениям света

ДТЭК ремонтирует оборудование. Фото: ДТЭК Одесские электросети

Прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.

Об этом журналистам Новини.LIVE во время пресс-брифинга, заявил директор "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев.

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Ремонт оборудования

По состоянию на сегодняшний день ситуация с электросетями достаточно оптимистичная. Так в ДТЭК заявляют, что практически все энергетические объекты, поврежденные в результате российских ракетных атак, уже восстановлены.

"На сегодняшний день наша компания готова к прохождению зимы. Отремонтировали 687 распределительных сетей. Почти 70% высоковольтных сетей. Расчистили от кустарников и сухостоя 1578 км линий. Отремонтировали более 1000 кабельных линий и опробовали их. Уверены, что все объекты критической инфраструктуры будут непрерывно под напряжением", — заверил директор ДТЭК Одесские электросети.

Кроме того, было отремонтировано более 2000 км линии электропередачи, а также проведен определенный анализ и работы в течение 10 месяцев. Все это поможет пережить приближающуюся зиму.

Директор ДТЭК Одесские сети о подготовке к зиме. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к зиме

Отремонтировать и подготовить электросети, а также восстановить оборудование — это лишь часть работы по подготовке к зимнему периоду. Избежать поломок не удастся, поэтому к этому нужно быть готовыми и в случае непредвиденной ситуации поскорее приступить к устранению неисправностей.

"Мы понимаем все вызовы, которые могут быть этой зимой. Мы провели аудит оборудования, мы создали резервные запасы почти на 15 млн грн 11 млн грн — это материалы и оборудование необходимые для аварийно возобновляемых работ и 4 млн это горюче-смазочные материалы. Для того чтобы наша техника доехала до места повреждения, и мы очень быстро ремонтировали", — говорит Дмитрий Григорьев.

Какая эта зима спрогнозировать никто не может, слишком много факторов, которые могут повлиять на энергосистему, включая атаки врага. Но уже сегодня ясно одно, при всей подготовке, нам следует быть готовыми к очередным блекаутам.

Отметим, в ЕС заявили, что Украина входит в зиму со слабой энергосистемой. Там говорят, что, вероятно, в этом году украинцы снова будут без света и воды.