Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 січня

Чого очікувати сьогодні від погоди одеситам — прогноз синоптиків
2 січня 2024 06:55
Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 2 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +5...+7 °С, вдень +7...+8 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
- На автошляхах області вночі місцями димка, 1-2 км.
Погода в Україні
В Україні сьогодні, 2 січня, очікується дощ та мокрий сніг на півночі, заході та сході. На півдні та в центрі країни опадів не передбачається. Проте вже з 3 січня значно похолоднішає, стовпчик термометра опуститься до -15 °С.
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