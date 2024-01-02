Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 січня

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +5...+7 °С, вдень +7...+8 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

На автошляхах області вночі місцями димка, 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні сьогодні, 2 січня, очікується дощ та мокрий сніг на півночі, заході та сході. На півдні та в центрі країни опадів не передбачається. Проте вже з 3 січня значно похолоднішає, стовпчик термометра опуститься до -15 °С.