Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 января.

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 января, в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный 9-14 м/с.

Температура ночью +5...+7 °С, днем +7...+8° С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный 9-14 м/с.

Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

На дорогах области ночью местами дымка, 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине сегодня, 2 января, ожидается дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке. На юге и в центре страны в этот день осадки не ожидаются. Однако уже с 3 января похолодает, столбик термометра опустится до -15 °С.