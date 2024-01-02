Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 января.

Чего ждать сегодня от погоды одесситам — прогноз синоптиков
2 января 2024 06:55
Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 2 января, в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный 9-14 м/с.
- Температура ночью +5...+7 °С, днем +7...+8° С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер западный 9-14 м/с.
- Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.
- На дорогах области ночью местами дымка, 1-2 км.
Погода в Украине
В Украине сегодня, 2 января, ожидается дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке. На юге и в центре страны в этот день осадки не ожидаются. Однако уже с 3 января похолодает, столбик термометра опустится до -15 °С.
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