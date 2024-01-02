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Чего ждать сегодня от погоды одесситам — прогноз синоптиков

2 января 2024 06:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 января.
Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 января, в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер западный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5...+7 °С, днем +7...+8° С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер западный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.
  • На дорогах области ночью местами дымка, 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине сегодня, 2 января, ожидается дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке. На юге и в центре страны в этот день осадки не ожидаются. Однако уже с 3 января похолодает, столбик термометра опустится до -15 °С.

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