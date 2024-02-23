Погода в Одесі 23 лютого

Одесити гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 9-14 °С тепла. Опадів не очікується, проте збережеться туман, видимість 200-500 м.



Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі +3...+5 °С, вдень +9...+11 °С.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

​​​​​​Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 10 -16 м/с.

Температура вночі 0°C...+5 °C, вдень +9...+14 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 лютого

У п'ятницю, 23 лютого, в Україні очікується вітряна погода. Вночі стовпчики термометрів опустять до -8 °C, однак вдень вже піднімуться до + 13 °C. В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході.

До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.

Температура повітря: