Погода в Одесі 23 лютого

Чого одеситам чекати від погоди в п'ятницю
23 лютого 2024 06:55
Одесити гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 23 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 9-14 °С тепла. Опадів не очікується, проте збережеться туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +3...+5 °С, вдень +9...+11 °С.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 10 -16 м/с.
- Температура вночі 0°C...+5 °C, вдень +9...+14 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 23 лютого
У п'ятницю, 23 лютого, в Україні очікується вітряна погода. Вночі стовпчики термометрів опустять до -8 °C, однак вдень вже піднімуться до + 13 °C. В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході.
До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.
Температура повітря:
- вночі — -8...-4 °С, на заході — +3...+7 °C.
- вдень — +3...+6°С, на заході — +7...+13°С.
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