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Чого одеситам чекати від погоди в п'ятницю

23 лютого 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі 23 лютого
Одесити гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 9-14 °С тепла. Опадів не очікується, проте збережеться туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +3...+5 °С, вдень +9...+11 °С.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Чого одеситам чекати від погоди в п'ятницю - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • ​​​​​​Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний, 10 -16 м/с.
  • Температура вночі  0°C...+5 °C, вдень +9...+14 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Чого одеситам чекати від погоди в п'ятницю - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 лютого

У п'ятницю, 23 лютого, в Україні очікується вітряна погода. Вночі стовпчики термометрів опустять до -8 °C, однак вдень вже піднімуться до + 13 °C. В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході. 

До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.

Температура повітря: 

  • вночі — -8...-4 °С, на заході — +3...+7 °C.
  • вдень — +3...+6°С, на заході — +7...+13°С.  

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