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Чего одесситам ожидать от погоды в пятницу

23 февраля 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі 23 лютого
Одесситы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 23 февраля, погода в Одессе будет облачной с прояснениями. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​9-14 °С тепла. Осадков не ожидается, но сохранится туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +3...+5 °С, днем ​​+9...+11 °С.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Чего одесситам ожидать от погоды в пятницу - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-восточный, 10-16 м/с.
  • Температура ночью 0°C...+5 °C, днем ​​+9...+14 °C.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Чего одесситам ожидать от погоды в пятницу - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, в Украине ожидается ветреная погода. Ночью столбики термометров опустят до -8 °C, однако днем ​​уже поднимутся до +13 °C. В западных областях будет гораздо теплее, чем на востоке.

К концу недели в Украине станет еще теплее, в выходные предполагается +8...+14 °C. Однако впоследствии холодная погода вернется.

Температура воздуха:

  • ночью -8...-4 °С, на западе - +3...+7 °C.
  • днем - +3...+6 °С, на западе - +7...+13 °С.

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Одесса
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