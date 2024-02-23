Погода в Одесі 23 лютого

Одесситы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 февраля, погода в Одессе будет облачной с прояснениями. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​9-14 °С тепла. Осадков не ожидается, но сохранится туман, видимость 200-500 м.



Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +3...+5 °С, днем ​​+9...+11 °С.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 10-16 м/с.

Температура ночью 0°C...+5 °C, днем ​​+9...+14 °C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, в Украине ожидается ветреная погода. Ночью столбики термометров опустят до -8 °C, однако днем ​​уже поднимутся до +13 °C. В западных областях будет гораздо теплее, чем на востоке.

К концу недели в Украине станет еще теплее, в выходные предполагается +8...+14 °C. Однако впоследствии холодная погода вернется.

Температура воздуха: