Погода в Одесі 23 лютого

Чего одесситам ожидать от погоды в пятницу
23 февраля 2024 06:55
Одесситы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 23 февраля, погода в Одессе будет облачной с прояснениями. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 9-14 °С тепла. Осадков не ожидается, но сохранится туман, видимость 200-500 м.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 10-16 м/с.
- Температура ночью 0°C...+5 °C, днем +9...+14 °C.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине 23 февраля
В пятницу, 23 февраля, в Украине ожидается ветреная погода. Ночью столбики термометров опустят до -8 °C, однако днем уже поднимутся до +13 °C. В западных областях будет гораздо теплее, чем на востоке.
К концу недели в Украине станет еще теплее, в выходные предполагается +8...+14 °C. Однако впоследствии холодная погода вернется.
Температура воздуха:
- ночью -8...-4 °С, на западе - +3...+7 °C.
- днем - +3...+6 °С, на западе - +7...+13 °С.
Читайте Новини.LIVE!