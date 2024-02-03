Ленд-ліз для України, чи потрібен він сьогодні і як США можуть допомогти у війні

Військова техніка. Фото: Piotrwoz/Shutterstock

Американський ленд-ліз для України завершився ще торік, так і не розпочавшись. Після закінчення його терміну, у жовтні минулого року, документ не подовжили. Експерти вважають, що причиною цьому є політична боротьба між республіканцями та демократами.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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"Закон про ленд-ліз був ініційований республіканцями, а не демократами, яким є Президент США Джо Байден. Тому вони не хотіли його використовувати. На мою думку, саме це й було справжньою причиною, чому не запрацював цей механізм", — зазначив політолог.

За словами Олексія Буряченко, ленд-ліз остаточно перестав існувати й наразі його подовження неможливе. Адже ще у грудні минулого року, його повністю виключили з військової програми США.

"У грудні з програми військового бюджету ця можливість була зовсім виключена, хоча ще у базовому проєкті у травні, вона закладалась. Програма бюджету наприкінці минулого року була проголосована навіть без такого гіпотетичного врахування пролонгації ленд-лізу", — каже експерт.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що наразі допомога Україні з боку Сполучених Штатів здійснюється за трьома програмами федерального бюджету, які не потребують повернення ні грошей, ні техніки.

Нагадаємо, останнім часом військова допомога країн Європейського Союзу для України значно сповільнилася. Міністр закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський, вказав, що причиною цьому став брак виробничих потужностей.

Додамо, Євросоюз розпочинає розробку нової ініціативи, яка передбачає надання Україні значної військової підтримки на десятки мільярдів доларів. Це відбувається після обговорень у ЄС щодо блокування пропозиції про надання допомоги на 50 мільярдів євро.