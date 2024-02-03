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Почему не заработал американский ленд-лиз для Украины — мнение политолога

3 февраля 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ленд-лиз для Украины, нужен ли он сегодня и как США могут помочь в войне
Военная техника. Фото: Piotrwoz/Shutterstock
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Американский ленд-лиз для Украины завершился еще в прошлом году, так и не начавшись. По истечении его срока в октябре прошлого года документ не продлили. Эксперты считают, что причиной тому является политическая борьба между республиканцами и демократами.

Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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"Закон о ленд-лизе был инициирован республиканцами, а не демократами, которым является Президент США Джо Байден. Поэтому они не хотели его использовать. По моему мнению, именно это и было настоящей причиной, почему не заработал этот механизм", — отметил политолог.

По словам Алексея Буряченко, ленд-лиз окончательно перестал существовать и сейчас его продление невозможно. Ведь еще в декабре прошлого года его полностью исключили из военной программы США.

"В декабре из программы военного бюджета эта возможность была совершенно исключена, хотя еще в базовом проекте в мае она закладывалась. Программа бюджета в конце прошлого года была проголосована даже без такого гипотетического учета пролонгации ленд-лиза", — говорит эксперт.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что помощь Украине со стороны Соединенных Штатов осуществляется по трем программам федерального бюджета, которые не нуждаются в возврате ни денег, ни техники.

Напомним, в последнее время военная помощь стран Европейского Союза для Украины значительно замедлилась. Министр иностранных дел Польши, Радослав Сикорский, указал, что причиной тому стала нехватка производственных мощностей.

Евросоюз начинает разработку новой инициативы, которая предусматривает предоставление Украине значительной военной поддержки на десятки миллиардов долларов. Это происходит после обсуждений в ЕС по блокированию предложения о предоставлении помощи на 50 миллиардов евро.

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