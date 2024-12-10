Кім: чому у Миколаєві відключають світло

Робітник на фоні електроопори. Фото: ілюстративне/ДТЕК

Проблем з електроенергією у Миколаївській області немає і не може бути. Регіон здатний повністю забезпечити свої потреби. А світло відключають з "джентльменських" міркувань, щоби підтримати всеукраїнську енергетичну систему

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Генерація є завжди

За словами очільника області, крім атомної електростанції, яка виробляє 3 ГВт електроенергії, ще 1 ГВт дають вітер і сонце. Також працюють когенераційні установки.

"Використовуємо ми до 10% того, що виробляє область. Тобто в нас завжди є генерація. В нас не завжди є розподільчі мережі. І ми працюємо на загальну енергетичну мережу України. Ми, скажімо так, по-джентльменськи страждаємо, відключаємося, як і всі області, бо вся Україна рівна", — зазначив Віталій Кім.

Раніше у Миколаївській ОВА повідомляли, що на випадок відключень область забезпечена 3400 генераторами, 26 обʼєктів критичної інфраструктури перейшли на когенерацію, ще 27 — з електрикою. Також на Миколаївщині розгорнули 402 пункти незламності, які, за словами Віталія Кіма, повністю усім забезпечені.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Також ми повідомляли, як відновлюють енергетичну інфраструктуру після російських обстрілів.