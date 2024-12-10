Ким: почему в Николаеве отключают свет

Рабочий на фоне электроопоры.

Проблем с электроэнергией в Николаевской области нет и быть не может. Регион способен полностью обеспечить свои потребности. А свет отключают из "джентльменских" соображений, чтобы поддержать всеукраинскую энергетическую систему

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким .

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Генерация есть всегда

По словам главы области, кроме атомной электростанции, производящей 3 ГВт электроэнергии, еще 1 ГВт дают ветер и солнце. Также работают когенерационные установки.

"Используем мы до 10% того, что производит область. То есть у нас всегда есть генерация. У нас не всегда есть распределительные сети. И мы работаем на общую энергетическую сеть Украины. Мы, скажем так, джентльменски страдаем, отключаемся, как и все области, потому что вся Украина равна", - отметил Виталий Ким.

Ранее в Николаевской ОВА сообщали, что в случае отключений область обеспечена 3400 генераторами, 26 объектов критической инфраструктуры перешли на когенерацию, еще 27 — с электричеством. Также в Николаевской области развернули 402 пункта несокрушимости, которые, по словам Виталия Кима, полностью всем обеспечены.

Напомним, в Одессе сегодня действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. Также мы сообщали, как восстанавливают энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов.