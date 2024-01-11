Чому Захід не допустить розвалу Росії — думка одеського політолога

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом в європейських ЗМІ дедалі частіше з'являється інформація про те, союзники Україні навмисно не надають допомогу у повному обсязі. Основою причиною цього може бути те, що Захід боїться допустити розвалу Росії.

Про те, наскільки це можливо журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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За його словами, наразі світ стикнувся з ситуацією подібною до побоювання Штатів щодо розвалу СРСР.

"Перш за все, це пов'язано з ядерною зброєю. Коли різні країни замість однієї будуть мати можливість натискати на ті чи інші ядерні кнопки, це дуже великий і суттєвий важіль у цьому процесі. Крім того, багато з європейських лідерів, на жаль, вважають, що російський теперішній уряд є прогнозованим, а ті уряди, які потенційно можуть прийти йому на заміну, можуть викликати питання", — сказав політолог.

Крім того, Шабанов вважає, що розділившися на декілька частин, Росія може стати ще небезпечнішою. Хоча ймовірність цього наразі дуже висока.

Змінити владу Путіна допоможе бунт

Також політолог наголошує, що чинний диктаторський режим у РФ можна дуже швидко змінити. Це довів літній бунт Прігожина, коли центральна влада була фактично паралізована.

"Ми бачили у 2023 році події влітку, прігожинський бунт, наскільки Росія може моментально спалахувати, а з боку населення немає ніякої практичної реакції", — підсумував Михайло Шабанов.

Нагадаємо, більш детально про те, чому РФ не дають розпастись на кілька держав і яку роль у причорноморському регіоні починає відігравати Туреччина — читайте у матеріалі.