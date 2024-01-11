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Почему Запад не допустит развала России — мнение одесского политолога

11 января 2024 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Почему Запад не допустит развала России — мнение одесского политолога
Политолог Михаил Шабанов. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последнее время в европейских СМИ все чаще появляется информация о том, союзники Украине намеренно не оказывают помощи в полном объеме. Основой причиной этого может служить то, что Запад боится допустить развала России.

О том, как это возможно журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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По его словам, в настоящее время мир столкнулся с ситуацией подобной опасениям Штатов относительно развала СССР.

"Прежде всего, это связано с ядерным оружием. Когда разные страны вместо одной будут иметь возможность нажимать на те или иные ядерные кнопки, это очень большой и существенный рычаг в этом процессе. Кроме того, многие европейские лидеры, к сожалению, считают, что российское нынешнее правительство прогнозируемо, а те правительства, которые потенциально могут прийти ему на замену, могут вызвать вопросы", — сказал политолог.

Кроме того, Шабанов считает, что разделившись на несколько частей, Россия может стать еще более опасной. Хотя вероятность этого очень высока.

Сменить власть Путина поможет бунт

Также политолог отмечает, что действующий диктаторский режим в России можно очень быстро изменить. Это доказал летний бунт Пригожина, когда центральная власть была фактически парализована.

"Мы видели в 2023 году события летом, пригожинский бунт, насколько Россия может моментально вспыхивать, а со стороны населения нет никакой практической реакции", — подытожил Михаил Шабанов.

Напомним, подробнее о том, почему РФ не дают распасться на несколько государств и какую роль в причерноморском регионе начинает играть Турция — читайте в материале.

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