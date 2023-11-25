Чорна п’ятниця по-одеськи — реальні знижки чи обман

Черги до каси в магазині. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці листопада в Одесі відзначається Всесвітній день розпродажів, відомий як "чорна п'ятниця". Протягом останніх 15 років ця традиція стала невіддільною частиною міського життя. Продавці пропонують спеціальні розпродажі та знижки, і попит на товари зазвичай в цей день зростає.

Та чи дійсно магазини готові піти на радикальне зниження цін, дізнавались Новини.LIVE.

Читайте також:

Чорна п’ятниця в Одесі

24 листопада в Одесі настає "чорна п’ятниця", хоча акції та розпродажі розпочалися вже з початку тижня. Магазини рясныють вивісками Black Friday, "знижки до -70%" та іншими об'явами, спрямованими на привертання уваги клієнтів. В українських продавців, зокрема і в одеських, є своя традиція цього дня — вони заздалегідь підвищують ціни перед розпродажем. Це часто вводить покупців в оману, адже знижка може виглядати вигіднышою, ніж є насправді. Ось, наприклад, термовентилятор в одному з одеських магазинів місяць тому коштував зі знижкою 499 грн, а в "чорну п’ятницю" — зі спеціальною знижкою ті самі гроші.

Термовентилятор на полиці магазину. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що найпопулярнішими категоріями товарів на "чорну п’ятницю" у світі є товари для дому, одяг, особливо сезонний (пуховики, парки, куртки, черевики), а також електроніка. В Одесі цьогоріч на телефони знижок немає.

Телефон, на який немає знижки. Фото: Новини.LIVE

Плед зі знижкою. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що "чорна п’ятниця", хоч і стає частиною широкої традиції, проте важливо залишатися обережним та розуміти, що не завжди за шаленими знижками ховається вигода.

Куртка зі знижкою. Фото: Новини.LIVE

Черевики зі знижкою. Фото: Новини.LIVE

Рекомендації для покупців

Не дайте себе обманути шаленими знижками, ретельно перевіряйте ціни та вибирайте тільки те, що вам дійсно потрібно. Складіть список покупок та визначте бюджет, щоб уникнути необдуманих витрат.

Походження традиції

Традиція Black Friday виникла у США в 1950-х роках як знижковий період після Днем подяки. Свою назву свято отримало через те, що цього дня банки зазвичай отримують найбільший прибуток за рік, відзначаючи це чорним кольором у своїх звітах. Зараз це свято покупок розповсюджується по всьому світу.

Нагадаємо, в Україні стартує щорічний сезон розпродажу будь-яких товарів під назвою "чорна п'ятниця". Проте думки українців щодо участі в масовому шопінгу цьогоріч різняться.

Також ми писали, що ідея відзначати в Україні "чорну п'ятницю" є відносно новою. Ця традиція прийшла до нас зі Сполучених Штатів, де чорна п'ятниця святкується після Дня подяки, і з неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. У день "чорної п'ятниці" багато магазинів пропонують широко рекламовані розпродажі, часто відкриваючись рано вранці й працюючи до півночі. Втім, хитрі вітчизняні (і не тільки) маркетологи пориваються ввести в оману покупців та іноді використовують доволі суперечливі методи для підвищення продажів.