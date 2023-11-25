Черная пятница по-одесски — реальные скидки или обман

Очереди в кассу в магазине. Фото: Новини.LIVE

В конце ноября в Одессе отмечается Всемирный день распродаж, известный как "Черная пятница". В последние 15 лет эта традиция стала неотъемлемой частью городской жизни. Продавцы предлагают специальные распродажи и скидки, а спрос на товары, как правило, в этот день растет.

Но действительно ли магазины готовы пойти на радикальное снижение цен, узнавали Новини.LIVE.

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Черная пятница в Одессе

24 ноября в Одессе наступает "Черная пятница", хотя акции и распродажи стартовали с начала недели. Магазины пестрят вывесками "Black Friday", "скидки до -70%" и другими объявлениями, направленными на привлечение внимания клиентов. У украинских продавцов, в том числе и у одесских, есть своя традиция в этот день – они заранее повышают цены перед распродажей. Это часто вводит покупателей в заблуждение, ведь скидка может выглядеть выгоднее, чем есть на самом деле. Вот, например, термовентилятор в одном из одесских магазинов месяц назад стоил со скидкой 499 грн, а в "черную пятницу" со специальной скидкой – те же деньги.

Термовентилятор на полке магазина. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что самыми популярными категориями товаров на Черную пятницу в мире являются товары для дома, одежда, особенно сезонная: пуховики, парки, куртки, ботинки, — а также электроника. В Одессе на телефоны скидок в этом году нет.

Телефон, на который нет скидки. Фото: Новини.LIVE

Плед со скидкой. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что "Черная пятница" хоть и становится частью широкой традиции, однако важно оставаться осторожным и понимать, что не всегда за безумными скидками скрывается выгода.

Куртка со скидкой. Фото: Новини.LIVE

Ботинки со скидкой. Фото: Новини.LIVE

Рекомендации для покупателей

Не дайте себя обмануть безумными скидками, тщательно проверяйте цены и выбирайте только то, что вам действительно нужно. Составьте список покупок и определите бюджет во избежание необдуманных расходов.

Происхождение традиции

Традиция Black Friday возникла в США в 1950-х годах как скидочный период после Дня благодарения. Свое название праздник получил потому, что в этот день банки обычно получают наибольшую прибыль в году, отмечая это черным цветом в своих отчетах. Сейчас этот праздник покупок распространяется по всему миру.

Напомним, в Украине стартует ежегодный сезон распродаж любых товаров под названием "черная пятница". Однако мнения украинцев по поводу участия в массовом шопинге в этом году разнятся.

Также мы писали, что идея отмечать в Украине черную пятницу относительно новая. Эта традиция пришла к нам из Соединенных Штатов, где "черная пятница" отмечается после Дня благодарения и с нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В день черной пятницы многие магазины предлагают широко рекламируемые распродажи, часто открываясь ранним утром и работая до полуночи. Впрочем, хитрые отечественные (и не только) маркетологи так и норовят обмануть покупателей и иногда используют довольно противоречивые методы для поднятия продаж.