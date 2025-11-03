Відео
Україна
Чорне море на межі екологічної катастрофи — наслідки

Чорне море на межі екологічної катастрофи — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 12:15
Оновлено: 12:40
Росія знищує екосистему Чорного моря — екологічна війна
Забруднене море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російська агресія завдала величезної шкоди природі Чорного моря. Українські фахівці фіксують зростання рівня забруднення, загибель морських видів і руйнування екосистем.

Про це повідомили в Представництві Президента України в АР Крим.

Читайте також:

Вплив війни

Через постійні вибухи, військові навчання, витік пального та утилизaцію боєприпасів Росія спричинила масштабне забруднення морських вод. Руйнуються природоохоронні зони, забудовується узбережжя, зникають донні види та порушуються міграційні шляхи морських тварин. Екологи відмічають, що ситуація — це екологічний тероризм і порушення міжнародного гуманітарного та екологічного права. Вони наголосили, що Чорне море фактично перетворилося на полігон для військових експериментів агресора.

Українська сторона закликала світ забезпечити незалежний моніторинг стану моря, запровадити санкції за екологічні злочини Росії. Крім того, вони вимагають створити міжнародний компенсаційний фонд для відновлення морських екосистем.

"Росія воює не лише проти України, а й проти природи. Захист Чорного моря — це захист життя і майбутнього всього регіону", — підкреслили у Представництві.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові відбулася конференція щодо екологічних наслідків війни. Також ми писали про те, що еколог розповів, чому у Чорнобилі собаки із синьою шерстю.

Одеса Чорне море Одеська область екологічна загроза Новини Одеси забруднення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
